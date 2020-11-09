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    Sanatçı Ahmet Uz, son yolculuğuna uğurlandı

    75 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, Üsküdar'da Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 15:01
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    Sanatçı Ahmet Uz, son yolculuğuna uğurlandı

    Uzun süredir  akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören, yaklaşık 10 gündür de özel bir hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Uz, dün hayatını kaybetti.

    Sanatçı için öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii'inde  cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz ile sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı.

    "TÜRK TİYATROSUNUN ÖNEMLİ BİR KAYBIDIR"

    Cenazeye katılan Nedim Saban, “Türk tiyatrosunun önemli bir kaybıdır. Hayatının son zamanlarında onunla birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Şehir tiyatrosunda, devlet tiyatrosunda çok emeği var. Tiyatroyu seven, bize ağabeylik yapmış biriydi. Büyük bir ustamı kaybettim ondan dolayı çok üzgünüm.“ diye konuştu.

    Ahmet Uz, cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

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    Sanatçı Ahmet Uz, son yolculuğuna uğurlandı #9

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