Sanatçı Cahit Seyhanlı vefat etti: Devlet Bahçeli’den taziye mesajı

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Sanat camiasının acı günü...

Türk sanatının önde gelen isimlerinden müzisyen Cahit Seyhanlı vefat etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hayranlıkla dinlediği Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı 84 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini ise MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya platformu 'X'ten paylaşımda bulunan Devlet Bahçeli şunları kaydetti:

Adanalı Cahit Seyhanlı, Türk milletinin ruh zenginliğini yudum yudum içine çeken, muazzam sesiyle ve muazzez seciyesiyle çok geniş bir hayran kitlesine erişen duayen bir isimdi. Kaldı ki Türk müziğinin müşfik ve müstesna ses ustasıydı. Sade hayatı ve samimi duruşuyla nice gönüle tercüman olmuştu. Adana’dan çıkıp Türkiye’ye mal olan ve yüreklere nüfuz eden saygın bir sanatkarımızdı. Merhum sanatçımızın şarkılarını her zaman takdirle dinlemiştim. Ne var ki bugün ebediyete irtihalini müessif bir hissiyatla öğrendim.