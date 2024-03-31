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Sanatçı Candan Erçetin sandık görevlisi oldu

Sanatçı Candan Erçetin sandık görevlisi oldu Yerel seçimlerde sandık görevlisi olarak görev alan isimlerden biri de ünlü sanatçı Candan Erçetin oldu. Ünlü isim genel seçimlerde CHP'de vekil aday adaylığında liste dışı kaldı.