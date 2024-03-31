Sandık görevlileri erken saatlerde görevli oldukları okullara akın etti.
Oy verme işleminden saatler öncesinde son hazırlıklar yapıldı.
Ardından yeminler edilerek sıra seçmenleri beklemeye geldi. Saat 08.00 itibarıyla yurt genelinde oy verme işlemi başlamış oldu.
Candan Erçetin sandık başına geçti
Sandıkta görev alan isimler arasında ünlü sanatçı Candan Erçetin'in de olduğu görüldü.
Erçetin, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.
Görevdeki anları kamerada
Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı.
Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Vekil olamadı
Erçetin, geçtiğimiz genel seçimlerde CHP'den vekil aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.
Kırklareli'nden başvuru yapan ünlü isim, parti içerisinde kabul görmedi.
Bunun üzerine çok sayıda parti örgütü temsilcisi, itirazlarını dönemin parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti.
CHP'liler, Erçetin'in başka bir kentten adat gösterilmesini istedi. Böylelikle Candan Erçetin liste dışı kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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