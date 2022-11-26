Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'nün iddiasına yanıt

Mustafa Varank kendisi hakkında ODTÜ’ye sınav sorularını çalarak girdiği iddiasında bulunan Nevşin Mengü'ye sosyal medya hesabından seslendi.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili bir iddiada bulundu.

Varank'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ifade eden Mengü, ODTÜ hazırlık sınıfında İngilizce eğitim verildiğini söyledi ve soruların çalındığı döneme dair mesnetsiz bir iddia ortaya attı.

Mengü, "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. O dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu." dedi.

"Kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor"

Mengü'nün videosunu alıntılayan Mustafa Varank, Mengü'ye sert bir cevap verdi.

Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştığını belirten Bakan Varank, Mengü'nün iddiasına, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" yanıtını verdi.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan Nevşin Mengü'nün iddialarına yanıt

"Yanıt vermeyeceğim"

Bunun üzerine Varank'ın paylaşımını alıntılayan Mengü, "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim." dedi.

Kariyeri başarılarla dolu

Öte yandan Nevşin Mengü'nün iddiası sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kariyeri merak konusu oldu.

1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Varank, ilköğrenimini Yedikule İlkokulu'nda, orta öğrenimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Türkiye 986'ncısı olarak ODTÜ'yü kazandı

Bakan Varank daha sonra üstün bir başarı gösterdi ve üniversite sınavında Türkiye 986'ncısı olarak ODTÜ'yü kazandı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Varank, eğitimini sürdürmek üzere ABD'ye gitti.

Varank, Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim aldı ve aynı zamanda Florida State Üniversitesinde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı.

Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamladı

Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

2011'de Başbakan Başdanışmanlığı yaptı

Yurt dışındaki eğitim ve çalışma hayatını 2005 yılında bitirip Türkiye'ye dönen Varank, Başbakanlık'ta çalışmaya başladı ve 2011'de Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Varank, son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini sürdürmekte.