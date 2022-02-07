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    Sanayi tesislerindeki doğalgaz kısıntısı bitiyor

    BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanan doğalgaz kısıntısının 8 Şubat saat 08.00 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.
    • AA
    • 07.02.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 15:58
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    Sanayi tesislerindeki doğalgaz kısıntısı bitiyor

    İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğalgaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğalgazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurmuştu.

    KISITLAMA KALDIRILIYOR

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kısıntının 8 Şubat itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

    BOTAŞ'tan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    Sanayi tesislerindeki doğalgaz kısıntısı bitiyor #1

    Sanayi tesislerindeki doğalgaz kısıntısı bitiyor #2


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