Sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine zam geldi

Doğalgazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldığı bildirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

SANAYİ TARİFESİNE YÜZDE 15 ZAMAN

Tabloya göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.



Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.



Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.