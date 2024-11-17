Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yıl sonuna kadar 5 yeni bilim merkezi daha açılacak

AA

Bilim merkezlerinin önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni merkezlerin daha hizmete açılacağını duyurdu.

Yeni açılacak bilim merkezlerine ilişkin detayları paylaşan Bakan Kacır, "Yıl sonuna kadar İstanbul'da iki, Çorum, Şanlıurfa ve Adana'da birer bilim merkezini daha hizmete açacağız. Böylece toplam 22 ilimizi bilim merkezleriyle buluşturmuş olacağız." ifadesinde bulundu.

"GENÇLERİMİZİ VE ÇOCUKLARIMIZI KEŞFE YÖNLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizdeki bilim merkezi sayımız da 40'a yükselecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmaya, insanlarımızı bilimle buluşturmaya, bu alanda farkındalığı artırarak gençlerimizi ve çocuklarımızı keşfe yönlendirmeye devam edeceğiz.



Bilim merkezlerinde farklı yaş gruplarından insanları bilimsel etkinliklerle buluşturarak bilim ve teknolojinin anlaşılır ve ulaşılır kılınmasını sağladıklarını vurgulayan Kacır, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle farkındalığın artırılarak geleceğin bilim insanlarının yetişmesini hedeflediklerini belirtti.

ATÖLYE EĞİTİMLERİYLE BİLİMSEL OLGULARI DENEYİMLEME FIRSATI SUNULUYOR

Kacır, bilim merkezlerinin milyonlarca ziyaretçiyi temel bilimlerden evrene, havacılık ve uzay teknolojilerinden yapay zekaya kadar pek çok temada etkileşimli sergilerle buluşturduğunu, matematik, havacılık ve uzay, doğa bilimleri, tasarım ve teknoloji alanlarında atölye eğitimleriyle bilimsel olguları deneyimleme fırsatı verdiğini aktardı.

Bunların yanı sıra merkezlerin bilim gösterilerinden söyleşilere, özel gün etkinliklerinden planetaryum filmlerine kadar pek çok faaliyet gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kacır, ziyaretçilerin bilim ve teknolojinin merak uyandıran dünyasıyla buluştuğuna dikkat çekti.

35 BİLİM MERKEZİ HİZMETE ALINDI

Öte yandan, Bakanlık koordinasyonunda, TÜBİTAK'ın çalışmalarıyla bugüne kadar 14'ü büyük ölçekli olmak üzere 35 bilim merkezi hizmete alındı.

Yeni açılacak 5 merkezden 2'si İstanbul'da vatandaşlara hizmet verecek.

Böylece Başakşehir ve Arnavutköy'de açılacaklarla İstanbul'daki bilim merkezlerinin sayısı 12'ye yükselecek.

ADANA, ÇORUM VE ŞANLIURFA'DA DA BİRER BİLİM MERKEZİ FAALİYETE GEÇECEK

Halihazırda Üsküdar, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Tuzla ve Zeytinburnu'nda bu merkezler, bilim meraklılarının uğrak yerleri olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca yıl sonuna kadar Adana'nın Yüreğir ilçesi ile Çorum ve Şanlıurfa'da da birer bilim merkezi faaliyete geçecek.

Şanlıurfa Bilim Merkezi, 2 bin 250 metrekare sergi alanı ve 6 atölyesi ile milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazır hale getiriliyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YER KONYA BİLİM MERKEZİ OLDU

TÜBİTAK desteğiyle bugüne kadar 21'i küçük ölçekli, 14'ü büyük ölçekli bilim merkezi hizmete açıldı.

Konya Bilim Merkezi ile başlayan süreçte bugüne kadar toplam 14 milyon 481 bin 835 ziyaretçi ağırlandı.

Geçen yıl 865 bin 55 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen yer Konya Bilim Merkezi oldu ve bunu 407 bin 11 ziyaretçiyle Bursa GUHEM izledi.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLİM MERKEZLERİ

Hizmete açık büyük ölçekli bilim merkezleri şöyle:

- Aksaray Bilim Merkezi,



- Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi,



- Antalya Bilim Merkezi,



- Bilim Üsküdar,



- Denizli Bilim Merkezi,



- Düzce Bilim Merkezi,



- Elazığ Bilim Merkezi,



- GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi,



- ⁠Kayseri Bilim Merkezi,



- Kocaeli Bilim Merkezi,



- Konya Bilim Merkezi,



- Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi,



- Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi,



- Yozgat Bilim Merkezi.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİLİM MERKEZLERİ

Hizmete açık küçük ölçekli bilim merkezleri ise şu şekilde: