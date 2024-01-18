Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gökyüzündeki hedefle ilgili 4 maddelik adımı açıkladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ilk kez bir Türk vatandaşının uzay bilim misyonunu gerçekleştirmek üzere uzay yolculuğuna çıkacağını belirterek, "Gelecekte yerli uzay aracımızla insansız Ay misyonunu da gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı. Kacır ayrıca, astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle ABD'nin Florida eyaletinde bir araya geldi.

ensonhaber.com

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak kapsülün fırlatılması ertelenmişti.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyacak roket, bu gece 00.49’da fırlatılacak.

Yapılan açıklamada teknik sorunların çözüldüğü aktarılırken Gezeravcı, 36 saatlik yolculuğun ardından uzay istasyonuna ulaşacak.

'Yerli uzay aracımızı yapacağız, uzaya liman kuracağız'

Uzayda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 uzay deneyine imza atacak.

Hazırlıklar sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli uzay aracını yapıp, uzaya liman kuracağını da söyledi.

Yapılacak deneyin amaçları tek tek açıklandı

Millet olmak, acıda ve kederde olduğu gibi, sevinçte, heyecanda ve gururda da bir ve beraber olabilmektir. Türkiye, Milli Uzay Programı ile bir ilki daha gerçekleştiriyor. İlk kez bir Türk vatandaşımız Uzay Bilim Misyonunu gerçekleştirmek üzere uzay yolculuğuna çıkıyor.



İlk Türk Astronotumuz Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonunda 14 gün boyunca yürüteceği Bilim Misyonu kapsamında, uzay görevleri için mikroalg yaşam destek ünitelerinden mikro yer çekiminin insan solunum sistemine etkilerine, yeni nesil alaşımlar geliştirmeden mikro yer çekiminde bitkilerde gen düzenleme verimliliğine, Türk Bilim İnsanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deney gerçekleştirecek. Bu misyonun amaçları;



- Türk Bilim İnsanlarına dünyadaki mevcut çalışmaların ötesine geçen araştırma imkanları sunmak,



- Gelecekte devam edecek insanlı uzay araştırmaları ve keşifleri için tecrübe kazanmak,



- 0-21 yaş arasındaki 27 milyon çocuk ve gencimiz başta olmak üzere toplum için ilham kaynağı olmak,



- Bilimi, Ar-Ge’yi, inovasyonu, teknolojiyi milletçe daha fazla sahiplenmemizi sağlamak. Bu misyonda astronotumuz yalnız olmayacak.

"İtalya’dan ve Avrupa Uzay Ajansı aracılığıyla İsveç’ten astronotlar da aynı uzay aracıyla yolculukta olacak"

İtalya’dan ve Avrupa Uzay Ajansı aracılığıyla İsveç’ten astronotlar da aynı uzay aracıyla yolculukta olacak. Bugüne dek 40’tan fazla milletten astronotlar uzay yolculuklarına katılmış. Biz, yıllık bilimsel yayın sayısı 20 yılda 9 bin 5’ten 48 bin 619’a yükselen bilim ve araştırma ekosistemimiz için bu Bilim Misyonunu gerçekleştirmenin çok anlamlı ve doğru olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki, yetkin bilim insanlarımız ülkemizde en ileri araştırma imkanına sahip olduklarında çok daha büyük işlere imza atacaklardır.

"Sadece 3 ülkenin kendi roket sistemleriyle insanlı uzay görevleri gerçekleştirme yeteneği var"

Belki bazılarımız, bu misyonun neden kendi roketimizle kendimize ait ya da ortağı olduğumuz bir uzay istasyonuna yapılmadığını sorgulayabilirler. Bugüne dek, 40’tan fazla milletten 600’e yakın astronot uzaya gitmişken, sadece 3 ülkenin kendi roket sistemleriyle insanlı uzay görevleri gerçekleştirme yeteneği var. Kendi uydularını uzaya gönderme kabiliyetine sahip pek çok ülkenin dahi insanlı uzay görevleri gerçekleştirme kapasiteleri henüz yok. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998’de 15 ülke ve 5 uzay ajansı tarafından kurulurken Türkiye, bu istasyonun paydaşı olmamış, zaten o tarihte maalesef bir uzay ajansımız da yokmuş. Bu, bizim bu yarışta olmayacağımız anlamına elbette gelmez.

"Son 22 yılda görüntüleme uydularımız Rasat, Göktürk ve İmece’yi yerli ürettik"

Bir yandan roket teknolojisinde Roketsan, Delta-V, TÜBİTAK SAGE gibi kurumlarımızla çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da insanlı uzay görevlerine -tıpkı pek çok ülkenin yaptığı gibi- başlamak, yapmamız gereken işlerden biri. 2000’li yıllara gelinceye dek, Türkiye’de uzay araştırmaları çok kısıtlı düzeyde idi. Son 22 yılda görüntüleme uydularımız Rasat, Göktürk ve İmece’yi yerli ürettik. İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı bu yıl uzaya göndermeye hazırlanıyoruz. Sıvı yakıtlı ve hibrit yakıtlı roket teknolojileriyle uzaya erişim kabiliyeti kazandık. Uzay bilimi ve teknolojilerine yönelik geliştireceğimiz yeni projeler, ülkemize hem stratejik hem ekonomik getiriler kazandıracak.

"Milli roket sistemlerimizle uzaya erişim kabiliyetimizi artıracak, kendimize ait bir uzay limanı kuracağız"

"Gelecekte yerli uzay aracımızla insansız ay misyonunu da gerçekleştireceğiz. Milli roket sistemlerimizle uzaya erişim kabiliyetimizi artıracak, kendimize ait bir uzay limanı kuracağız. Konumlama ve zamanlama sistemi oluşturan uydu takımlarını yerli üreteceğiz. Kalkınma yarışında asla yeniden geri düşmeyecek, Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmekten vazgeçmeyeceğiz. Ve şimdi insanlı uzay araştırmalarına başlıyoruz. Bu, Türk Milletinin ortak kazanımıdır. İşte o nedenle; #GururDuyTürkiye"

Bakan Kacır, Gezeravcı'nın ailesiyle buluştu: Heyecanlılar...

Öte yandan Bakan Kacır, 18 Ocak Perşembe günü Türkiye saatiyle 01.11’de gerçekleştirilecek uzaya fırlatma törenine katılmak üzere gittiği ABD'nin Florida eyaletinde Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın ailesiyle bir araya geldi.

ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen görüşmede, Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı, babası Ali Gezeravcı, kardeşi Murat Gezeravcı, yengesi Hilal Gezeravcı ve yeğeni Karan Gezeravcı yer aldı.

Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gezeravcı Ailesi ile… Heyecanlılar… Ama daha çok, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Bilim Misyonu’nu evlatları Alper Gezeravcı’nın icra etmesinin onurunu, gururunu duyuyorlar" ifadelerini kullandı.