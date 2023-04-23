Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bizim yaptığımız projeler birilerinin hayallerine bile gelmez Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin açılışında konuşan Bakan Mustafa Varank, "Bizim bugüne kadar ortaya koyduklarımız, emin olun birilerinin hayallerine bile gelmiyor" dedi.

DHA

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

AK Parti milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa’da Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Varank, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

"Bursa Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi"

Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği 600 yıllık medreseyi, Çocuk Üniversitesi olarak hizmete açan Bakan Varank konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Burada, bizim yıllardır yürütmeye çalıştığımız hizmet siyasetinin en güzel örneklerinin bir tanesinin hemen yanı başında, sizlerle bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Burası, Yıldırım Beyazıt'ın külliyesinin bir parçasıydı. Tarihte burada alimler, devrin bilim insanları, dünyanın geleceğini etki edecek bilimsel çalışmalar, ilmi faaliyetler yürütüyorlardı. İşte o medresenin bir parçasını bugün aslına uygun bir şekilde, Yıldırım Belediyemiz, valiliğimizin de katkılarıyla restore etti ve aslına uygun bir şekilde inşallah burası bundan sonra faaliyet göstermeye devam edecek. Bursa bir medeniyet kenti ve medeniyet değerleriyle, mimari eserleriyle Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi. İşte böyle bir mekanı, geçmişle geleceği buluşturacak şekilde restore eden, birazdan bahsedeceğim içerisindeki faaliyetlerle geleceği hedefleyen bir hale getiren belediye başkanımıza ben en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

"En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır"

En önemli yatırımın, insana yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz 21 yıldır, bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi kalkındırmanın, hep geleceğe bakmanın derdinde olduk. Onun için de evlatlarımızı dünyanın trendlerine uygun bir şekilde yetiştirmek, onlara ihtiyaç duydukları becerileri, donanımı kazandırmak için de gerek merkezi hükümetimizle gerek belediye başkanlarımızla önemli işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bilim merkezleri açıyoruz, teknoloji atölyeleri açıyoruz, bilim fuarları düzenliyoruz ve işte Molla Yegan Çocuk Üniversitesi gibi, evlatlarımızın burada geleceğin teknolojilerini öğrendikleri, robotikten kodlamaya, malzemeden tasarıma kadar farklı bilgilerle kendilerini yetiştirdikleri bilim merkezlerini açıyoruz. Biz şunun farkındayız. En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Onun için aziz milletimizin, aziz ailelerinin en değerli varlıkları olan evlatlarımıza yatırım yapmak, onları yetiştirmek bizim birinci önceliğimiz. Buraya gelen, buraya devam eden genç kardeşlerimiz, burada adeta astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler giymiş yavrularımız, burada elde edecekleri bilgilerle, burada elde edecekleri tecrübelerle dünyaya meydan okuyacaklar. Geleceğin Aziz Sancarları olacaklar. Geleceğin Selçuk Bayraktarları olacaklar. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bizim bugüne kadar ortaya koyduklarımız emin olun birilerinin hayallerine bile gelmiyor. İşte biz bir vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bakınız buraya neyle geldik? Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Arkamızda bir bilim merkezi var. İşte bu vizyonu ortaya koyabilmek bu ülkede kolay değildi. Bir yandan Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapıları, eksiklikleri biz bu ülkeye kazandırırken, diğer yandan da bunun gibi vizyonel işlere imza atmak için mücadele ettik. İnşallah bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz.

"Togg'u kıskanmıyor değilim"

Sözü Türkiye’nin otomobili, Togg’a getiren Bakan Varank konuşmasını şu şekilde devam ettirdi:

Tabii günlerdir Bursa'dayız. Önemli bir dönemece doğru ilerlerken, Bursalı hemşehrilerimizle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce projelerimizi, vizyonumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben şunu gördüm. Türk insanı, bizim aziz milletimiz, aslında Türkiye'nin başarılarının farkında. Emin olun Türkiye'nin otomobiliyle Bursa sokaklarında gezdiğinizde gurur duyuyorsunuz. Bizim insanımız yanımıza gelip, ‘Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin’ dediğinde aslında yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Arkadaşlarımız, bugün bu açılışa dediler ki, ‘Sayın Bakanım, arabayı biz sahneye çıkaracağız. Onunla birlikte kürsüye çıkacaksınız’. Dedim ki, ‘Ya arkadaşlar zaten sokakta giderken herkes ‘A Togg’ diyor. İçinde bakan var mı yok mu kimse dikkat etmiyor. Şimdi arabayı buraya çıkardığımızda bütün ilgi arabaya gider. Kameralar arabayı çeker. Bizi görmezden gelmesinler.’ Dediler ki, ‘Sizi de görmezden. Sizin bu şehre yapmak istediklerinizin Bursalılar farkında. Bugüne kadar hangi hizmetleri kazandırdıysanız, bundan sonra da inşallah birlik, beraberlik içerisinde neler yapacağınızı onlar biliyorlar. Onun için endişe etmeyin’ dediler. Ben gene de biraz kıskanmıyor değilim. Kırmızısıyla gayet yakışıklı bir araç yanımızda duruyor.

"Tüm Türkiye'yi Teknofest'e bekliyoruz"

Türkiye Yüzyılı’nı çocukların inşa edeceğini söyleyen Bakan Varank konuşmasını şöyle tamamladı: