Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan aday oldu Yerli ve milli sanayinin öncülerinden birisi olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 2. Bölge 1. Sıradan milletvekili adayı oldu.

ensonhaber.com Seçimlere günler kala partiler, milletvekili aday listelerini netleştirdi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 35 gün kala partilerde son hazırlıklar hız kazandı. Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Partiler listelerini teslim etti Partiler 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak 28. dönem milletvekili seçimi için aday listelerini YSK’ya teslim etti. Merakla beklenen Ak Parti listeleri akşam saatlerinde en son açıklanan liste oldu. Bursa’da listelerinde ise sürpriz bir isim dikkat çekiyor. Varank Bursa'dan aday Bu isim ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Bursa 2. Bölge birinci sıra milletvekili adayı oldu. Heyecan yarattı Samimi kişiliği ile bilinen ve özellikle Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un üretim tesislerinin yapımı sebebi ile sık sık Bursa’ya gelen Varank’ın aday listesinde de Bursa’dan olması heyecan doğurdu.