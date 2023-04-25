Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Demek ki İmamoğlu'nun Togg'un havasına ihtiyacı var Ekrem İmamoğlu'nun Togg söylemlerine yanıt veren Bakan Mustafa Varank, "Demek ki İmamoğlu'nun kendi havası kendine yetmiyor ki, Togg'un havasına ihtiyacı var. Ama biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız" dedi.

DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, Bursa Büyükşeyir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Adliye Kavşağı açılış törenine katıldı.

Törene Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören alanına Togg ile gelen Bakan Mustafa Varank, buradaki bir seyyar simitçinin tüm simitlerini satın alarak katılımcılara ikram etti.

"Hepsinin 100 katı hava attırırım o arabaya"

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "100 tane araba almaya hazırız. Bizim yazımız da talebimiz de onlarda var. Hepsinin 100 katı hava attırırım o arabaya İstanbul sokaklarında. Ben hazırım yollasınlar hemen bir tane." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Varan konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Togg söylemlerine yanıt verdi.

"Biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız"

Togg üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Bakan olarak ben kürsüdeyim. Ama Togg daha çok ilgi odağı oldu. Bizi eleştirenlerde yavaş yavaş bu noktaya gelmeye başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul hariç Türkiye'nin her tarafını dolaşıyor. 'Bu Togg'u bana verseler, ben bakanlardan 100 kat daha fazla havasını attırırım' demiş. Yani bunun fabrikası nerede diye sormaktan, bunu bana verin havasını attırayım demeye gelmeleri de aslında bir ilerlemedir. Aynı zamanda bir acziyet ifadesidir. Demek ki İmamoğlu'nun kendi havası kendine yetmiyor ki, Togg'un havasına ihtiyacı var. Ama biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız. Ben buradan yeniden bir çağrıda bulunayım. Eğer, Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin otomobili Togg'a binip bir tur atmak istiyorsa, ben ona bir tur için bu arabayı veririm. Ama bir şartım var. Yanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtacak. Önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek, sonra Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. İstanbul-İzmir otobanını kullanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu içselleştirecek. O zaman kendisine bir tur için bu arabayı veririz.

"Bursa'yı da Avrupa'da tanınır hale getireceğiz"

Konuşmasında, yaptıkları yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Varank şu ifadeleri kullandı: