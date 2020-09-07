Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Formula 1 pistinde tehlike atlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Park'ta yapılacak Formula 1 yarışı öncesinde 310 beygirlik yerli ve milli aracın frenine fazla basınca araç, spin atarak pistten çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9 yıl sonra yeniden İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde İstanbul Park'a gitti.

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen 310 beygirlik araç ile pistte tur atan Bakan Varank, aracın frenine fazla basınca spin atarak pistten çıktı.

KIRMIZI ANADOL İLE PİSTE ÇIKTI

Ödül töreni bittikten sonra Bakan Varank, tüm kategorilerde birinci olan pilotları Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti.

Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı. Modifiye edilmiş Anadol'u kullanan Bakan Varank ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

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ARACI PİST DIŞINA ÇIKTI

Daha sonra Bakan Varank, Dünya Ralli Kros Şampiyonası'nda kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna geçti.

5.3 kilometrelik pistte Varank'ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordinatörü Halid Avdagiç yaptı.

Mustafa Varank, pistin ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Son virajda sert fren yapan Bakan Varank'ın aracı pist dışına çıktı.

Daha sonra toparlayan Mustafa Varank, turunu tamamladı.