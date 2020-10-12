Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Özel sektör yatırımları artıyor

Bakan Mustafa Varank, özel sektör yatırımlarında yaşanan artış nedeniyle 28 bin 411 vatandaşa yeni iş imkanlarının önünü açtıklarını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektör yatırımlarına yönelik açıklamada bulundu.

Bakan Varank, açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

"ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI ARTIŞTA"

Yatırımların artış gösterdiğini belirten Varank, şu ifadelere yer verdi:

"Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!"

Paylaşımda, konuya ilişkin bir tablo da yer aldı.