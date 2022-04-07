Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yatırımcılara seslendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yatırımcılara çağrıda bulundu. Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu söyleyen Varank, "Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, hem siz hem de biz kazanalım" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda düzenlenen E-Transit'in Hattan İniş Töreni'ne katıldı.

Açılışta otomotiv sanayisindeki atılımlarına değinen Mustafa Varank, Türkiye'nin sahip olduğu altyapısı ve insan kaynağıyla her alanda hedeflerine ulaşabilecek yetkinlikte bir ülke olduğunu söyledi.

Açıklamalarına yatırımcılara seslenerek devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, stratejik gelişmelerin Türkiye'nin dünya ticaretindeki konumunu çok daha güçlendirdiğini belirtti.

"Türkiye, yatırımcılar için güvenilir bir liman"

Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunun altını çizen Varank, "Yatırımcılar ülkemizin velinimeti. Türkiye'nin büyümesine yardımcı olan her bir yatırımcının başımızın üstünde yeri var. Bugün bağımsız duruşuyla Türkiye yatırımcılar için güvenli bir limandır." dedi.

"Gelin yatırım yapın, hem siz hem de biz kazanalım"

Varank, Türkiye'ye yatırım yapacak olanların kazanacağını da söyleyerek, "Türkiye'ye yatırım yapanlar emin olun yapmış olduğunuz yatırımı misliyle geri alacaksınız. Ben burada yatırımcılarımıza tekrar bir çağrı yapmak istiyorum. Bakın stratejik gelişmelerle Türkiye'nin dünya ticaretindeki konumu güçlenmeye başladı. Gelin Türkiye'ye yatırım yapın, hem siz hem de biz kazanalım." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank yatırımcılara seslendi

"İşçileriniz kendi fabrikaları gibi sahip çıkıyor"

Mustafa Varank son olarak Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcılarla ilgili, "Ben bize gelen yatırımcılara neden Türkiye'yi tercih ettiniz diye sorduğumda hep şunu söylediler, 'Türkiye'deki gibi nitelikli işçiyi biz başka yerde bulamıyoruz. İşçileriniz kendi fabrikaları gibi sahip çıkıyorlar'" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Varank, Ford Otosan'ın geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir toplantıyla 2 milyar euroluk yatırım planını kamuoyuna açıkladığını hatırlatarak, bu yatırımın o gün açıklanan vizyonun ilk aşaması olduğunu bildirdi.

"18 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı olacak"

Yüzde 100 elektrikli ticari araç yatırımıyla Ford Otosan'ın üretim kapasitesinin 455 binden 650 bine çıktığına işaret eden Varank, "Böylelikle Ford Otosan Avrupa'nın ticari araç üretim üssü unvanını taçlandırmış olacak. İhraç edilecek bu araçlar ihracat şampiyonu unvanını da perçinleyecek. Yan sanayide ortaya çıkacak 15 bin kişilik ilave istihdamla birlikte 18 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşacak. Şahsen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın fazlasıyla olduğu bu değerli projenin her türlü takdiri hak ettiğini düşünüyorum. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Elektrikli Transit'in hayırlı olmasını diliyorum. Bu değerli adımların atılmasında pay sahibi olan yöneticileri ve emekçi kardeşlerimi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, dönüşümün hızının giderek ivmelendiğini, geçmişte dönüşümlerin, değişimlerin 100 yılda bir olduğunu, bugün on yıllarda, hatta daha da kısa sürelerde devrim niteliğinde dönüşümler yaşandığını anlattı.

"Tüm dünya Türkiye'nin SİHA'larını konuşuyor"

Buna yönelik birçok sebebin ortaya konulabileceğini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Teknolojik gelişmeler, yenilikçilik merakı, müşteri beklentileri... Ancak şu anda sebeplerden ziyade sonuçlara odaklanmak durumundayız. Bugün dönüşümün karşısında devletler dahi direnemiyor. Direnmek yerine uyum sağlamak takınılacak en doğru tutum olacaktır. Her dönüşüm kendi içerisinde ciddi zorluklar barındırır. Bu elbette doğru ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için dönüşüm, aynı zamanda büyük fırsatlar da demek. Biz bunun en güzel örneğini insansız hava araçlarında yaşadık. Bakınız bugün Türkiye belki de ilk defa bir teknolojiye öncülük eden ülkeler arasında yer alıyor. Tüm dünya, Türkiye'nin muharebe konseptlerini değiştiren SİHA'larını konuşuyor. Şimdi de otomotivde yaşanan paradigma değişimiyle önümüzde yeni fırsatlar var. Bilhassa iklim değişikliğinin itici gücüyle birçok ülke tamamen elektrikli araçlara geçiş noktasında takvimini ortaya koydu."

Varank, 2030 yılına gelindiğinde, dünyadaki elektrikli araç satışlarının, tüm satışların yüzde 30'unu aşmasının beklendiğini, ayrıca otonom ve bağlantılı araçlardaki teknolojik gelişimin de süratle devam ettiğini dile getirdi.

"Dünyadaki en büyük 14 üreticiden biriyiz"

Türkiye'nin mevcut altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla otomotivdeki potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda dünyadaki en büyük 14 üreticiden biriyiz. Ciddi bir üretim kapasitemiz var. Sektör pandemiye ve savaşa rağmen dalgalanmalar olsa dahi pozitif görünümünü sürdürüyor. İşte bu olumlu atmosferin de etkisiyle giderek büyüyecek olan elektrikli araç pazarından aslan payını almaya biz Türkiye olarak talibiz. Hamdolsun bu konuda güzel gelişmeler yaşanıyor. Başta bugün toplanma sebebimiz olan Elektrikli Transit'ler olmak üzere Ford Otosan'ın yatırımları sürüyor. Ayrıca Ford, Türkiye'de bir batarya yatırımı yapacağını kamuoyuna ilan etti. TOGG tarafında da binek araçlar ile birlikte batarya konusunda gelişmeler yaşanıyor. Bir diğer gelişme yine batarya alanında, Aspilsan'ın Yerli Lityum Batarya Üretim Tesisi. Tesis şu anda silindirik pilde seri üretim aşamasına gelmiş durumda. Diğer taraftan elektrikli otobüslerde de Türk markaları atağa kalktı. Birçok firmamız elektrikli otobüslerini piyasaya sürdü hatta otonom elektrikli otobüs üretme başarısına imza atanlar var. Şüphesiz bunların devamı gelecek. Tabii burada bir zorunluluğa da vurgu yapmamız gerekiyor. Türkiye otomobil üretiminin yüzde 80'ini başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Bu bağlamda içten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan ana sanayi ve tedarik sanayi doğrudan etkilenecek. Bu yüzden önümüzde dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Bunlardan birisi mevcut kapasitenin dönüştürülmesi. Diğeri elektrikli araç şarj altyapısı. Sonuncusu da otonom ve bağlantılı araçlar için altyapı ve regülasyon düzenlemeleri."





"300 milyon liralık bir hibe destek programı başlattık"

Bakan Varank, bu noktada Bakanlık olarak ekosistemin tamamına yönelik bir taraftan politika geliştirme süreçlerine devam ederken, diğer taraftan da uygulama noktasında adım attıklarını, sektördeki tedarikçilere yönelik Tedarikçi Geliştirme Programı'nı başlattıklarını, bu programda 10 tedarikçi ve 3 ana üreticiyle çalıştıklarını, ana üreticilerden birinin de Ford Otosan olduğunu anlattı.

Türkiye'nin her tarafında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik 300 milyon liralık bir hibe destek programı başlattıklarını aktaran Varank, ayrıca mobilite araç ve teknolojileri konusunda hazırladıkları yol haritasında son aşamaya geldiklerini, yol haritası çalışmaları devam etmesine rağmen bazı eylemlerin uygulanmasına şimdiden başladıklarını vurguladı.

Bakan Varank, bunlardan birinin rekabette işletmelere önemli fayda sağlayacak Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu olduğuna işaret ederek, Avrupa Birliği ile hayata geçirdikleri bu projeyle otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin geliştirilip test edilmesine yönelik son teknolojilerle donatılmış bir altyapı inşa ettiklerini, bu çalışmaların daha fazlasını özel sektör, kamu ve üniversiteler iş birliğiyle devam ettireceklerini kaydetti.

"Ülke genelinde bir elin parmakları kadar firma AR-GE yapabiliyordu"

Eksikliklerin doğru tespiti ve buna yönelik aksiyon alınmasının büyük önem arz ettiğine işaret eden Varank, "19 yıl önce göreve gelir gelmez en büyük eksikliğimiz olan yenilikçilik ekosistemi konusunda kolları sıvadık. İktidara geldiğimizde inovasyon ekosistemi diye bir şey yoktu. Abartısız söylüyorum; ülke genelinde sadece bir elin parmakları kadar firma gerçek manada Ar-Ge yapabiliyordu. Şimdi ise ülkemizin dört bir tarafında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yani teknoparklar var." diye konuştu.

Devlet destekli Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısının 1500'ü aştığını, TÜBİTAK aracılığıyla özel sektör projelerine büyük çaplı destekler sağladıklarını aktaran Varank, daha önce üretilemeyen birçok ürün ve teknolojinin, destekleri sayesinde yerli olarak üretilmeye başladığını kaydetti.

"Bir önceki yıla göre yüzde 21 arttı"

Bakan Varank, 6 ay önce lansmanını yaptıkları Ford Otosan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek yerli otomatik şanzımanının da yine Bakanlık tarafından desteklendiğini dile getirerek, "İşte devletin sağladığı bu katkılarla Türkiye'de inovasyon ekosisteminin adeta sıfırdan doğuşuna şahitlik ettik. Bugün Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,09'lara dayandı. Devletimizin dolaylı desteklerini buna eklediğimizde bu rakamların yüzde 1,5'larda olduğunu görüyoruz. Bu harcamalarla patent grafiğimiz de yükselişe geçti. 2021 yılında Türkiye orijinli Avrupa Patenti başvurusu, bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında arttı. Şu anda Avrupa listelerinde bir basamak daha bu sayılarla üste çıktık. İnşallah özel sektörün yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla bu rakamlar çok daha yukarılara çıkacak." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ayrım yapmadan işletmelerimizin yanında duruyoruz"

Varank, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki tecrübesi ve gelişen Ar-Ge ekosistemiyle gelecek dönemde Avrupa'nın elektrikli araç üssü olacağını, buna yürekten inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu sağlayacak şartlar ülkemizde giderek olgunlaşmaktadır. Şu ana kadar atılan adımlar da bu hedefin köşe taşları olacaktır. Ben neredeyse her gün sahadayım. Geziyorum, görüyorum, deniyorum, soruyorum. Hemen her gün yeni fabrikalar açıyoruz. Yerli yabancı demeden, hiçbir ayrım yapmadan işletmelerimizin yanında duruyoruz. Ford Otosan 2 milyar euroluk yatırımından bahsettiği andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla devletin ilgili tüm kurumlarıyla bu projeye sahip çıktık. Türkiye için stratejik olan bu yatırımı proje bazlı teşvik kapsamına aldık çünkü müşteri üreticilerin velinimeti olduğu gibi yatırımcı da ülkemizin velinimetidir."





"18 bin işletme 32 bin personel istihdam etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Ocak'ta KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere dönük Hızlı Destek Programı'nı kamuoyuna ilan ettiğini hatırlatan Bakan Varank, "75 bin meslek lisesi veya üniversite mezunu gencin istihdam edilmesi hedefiyle başlattığımız bu programda işletmelerimize 110 bin liraya kadar faizsiz destek veriyoruz. Şimdiye kadar bu destekten faydalanan 18 bin işletme, 32 bin yeni personel istihdam etti. KOSGEB, bu işletmelere destek tutarının yarısını oluşturan birinci taksit kapsamında toplam 1 milyar 650 milyon lirayı ödeme yaptı. Programa başvuran ve geçici onay alan işletmelerimize şu hatırlatmayı yapmak istiyorum; personel alımları ve ödemeler devam ediyor. İşletmelerimiz, nisan sonuna kadar yeni personelini istihdam edebilir. Mayıs sonuna kadar da KOSGEB'den ödeme talebinde bulunabilir." diye konuştu.

Varank, ticari araç piyasasında çok konuşulacak ve sektörde Türkiye'yi bir adım öne çıkaracak Elektrikli Transit'lerin hayırlı olmasını diledi.

Direksiyonun başına geçti

Daha sonra araca imza atan Varank'a, işçilerden biri araca ait atık malzemelerden oluşturulan tablo hediye etti.

Bakan Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, davetliler ve işçiler aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından direksiyon başına geçen Bakan Varank, Ali Koç ile fabrikada tur attı.