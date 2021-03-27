Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan doblo esprisi

Mustafa Varank ile bir Twitter kullanıcısı arasında geçen diyalog sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

Türkiye'nin geleceğe dönük proje çalışmalarının altında adını sıklıkla duyduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın çalışkanlığının yanında esprili ve doğal halleri de çok konuşuluyor.

Geçtiğimiz gün Bakan Varank, Twitter hesabından bir kullanıcının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile halı saha maçı sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak yaptığı bir paylaşıma espirili bir cevap verdi.

BENCE BU ABİNİN GARAJINDA DOBLO VAR

Beyinsiz isimli Twitter kullanıcı Mustafa Varank ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun birlikte bir fotoğrafını paylaşarak "Bakan Varank'ın metroya vapura motosiklete binmesine şaşıranlar var. Bence bu abinin garajında bir yerlerde 2011 model doblosu var, arada amcaoğullarıyla baraj kenarına pikniğe gidiyor gizli gizli. En sevdiği yemek de mangalda kanat" yazdı.

DOBLO ESPRİSİ

Bakan Varank da söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Babam Giyimkent'teki restaurantı devredince doblo'yu sattık, şu an yok" ifadeleriyle esprili bir yanıt verdi.