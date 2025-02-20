Sanayi ve ticaret kanun teklifi yasalaştı

Haber Merkezi

Bilim ve teknolojiye yön veren kurumların yapısında değişiklikler kaçınılmaz hale geliyor.

Ekonomik düzenlemeler, ticaretin denetlenmesi ve sanayi politikaları, yeni yasalarla şekillenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, TBMM Genel Kurulu’nda TÜBİTAK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemelerle idari cezalar artırılırken TÜBİTAK ve KOSGEB'in yetkileri genişletildi.

YENİ CEZALAR

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere idari para cezası uygulanacak.

Bu kapsamda ceza miktarları 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar artırıldı.

Yeni düzenleme, 14 Mart 2025'te yürürlüğe girecek.

TÜBİTAK BURS VE DESTEK PROGRAMLARINDA DEĞİŞİKLİK

TÜBİTAK'ın öğrencilere ve araştırmacılara sağladığı destekler kapsamındaki düzenlemeler güncellendi.

Buna göre, kurum, öğrenim ve öğrenim sonrası üstün başarı gösteren gençleri izleyerek gelişimlerine katkı sağlayacak.

Bu destekler, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burslar şeklinde verilecek.

TÜBİTAK'IN YETKİ VE MALİ HAKLARINDA GÜNCELLEMELER

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle TÜBİTAK Yönetim Kurulu'nun yetkileri güncellendi.

Yönetim Kurulu, kurum ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında ortaya çıkan ihtilafları hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliğiyle çözüme kavuşturmaya devam edecek. Ancak, bu kapsamdaki karar yetkisine konu tutarlar değiştirildi.

Buna göre, Yönetim Kurulu 250 bin liraya kadar olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, menfaatin terkinine ve uygun ödemelere karar verebilecek. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

VERGİ MUAFİYETİ

TÜBİTAK'a yapılacak her türlü yardım, bağış ve vasiyet, kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak olan paralardan kurumun gelirlerine eklenen kısım, yayım gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri, gelir ve kurumlar vergileri ile bu vergiler yerine geçecek diğer vergilerden; kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden muaf olacak.

Kanun'daki "Bilim Kurulu" ibaresi "Yönetim Kurulu" şeklinde değiştiriliyor. Buna göre, proje teşvik ikramiyesi ödemeleri, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla 2, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla 4 proje için yapılacak ve buna ilişkin esas ve usuller Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olunmaksızın, toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunanlar dışındaki TÜBİTAK personeline ödenecek aylık net ücret, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Yönetim Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemelerin 2 katını, kurumda görevlendirilen kişilere yapılacak aylık net ödeme ise toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Yönetim Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemeleri geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

5 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

TÜBİTAK'ta görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarları, belirlenen sınırlar dahilinde ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesi hariç olmak üzere, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın Yönetim Kurulunca belirlenecek ve doğrudan ilgililerine ödenecek. Yönetim Kurulu, bu hüküm uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ücretin bir kısmını performansa bağlamaya yetkili olacak.

Bu düzenlemeler, 5 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek.

Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Kanun'un "İdari cezalar" başlığı altındaki fiiller haricinde, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin olarak Kanun'a dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Bu hüküm, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

KOSGEB'E İLİŞKİN HÜKÜMLER

Kanunla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu'nda, Başkanlığın bütçe gelirlerinde değişiklik yapılıyor. Buna göre Başkanlık bütçesinin gelirleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında ilgili mevzuata tabi teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların yıllık ve kurumlar vergisi matrahına esas karlarının binde 1'i nispetinde ödeyecekleri aidatlar, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait bankaların kurumlar vergisine matrah olan yıllık karlarının yüzde 2'si nispetinde ödeyecekleri aidatlar, dış kaynaklardan sağlanan krediler, Başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar ile Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan kaynaklanan sair gelirler ve faaliyet gelirleri olarak hüküm altına alınıyor.

AİDATLAR 2 KATINA KADAR ARTIRILABİLECEK

Başkanlığın gelirleri arasında yer alan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun (TESK) yıllık safi gelirinin yüzde 2'si nispetinde ödeyeceği aidat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yıllık safi gelirinin yüzde 2'si nispetinde ödeyeceği aidatı, Cumhurbaşkanı 2 katına kadar artırabilecek. Bu düzenleme, 4 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek.

Başkanlık, işletmelere ve girişimcilere yönelik belirlenen destek politikalarının tasarım süreçlerinde faydalanılmak ve sunulan hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletme ve girişimcilere ait Başkanlığın görev alanına giren konular kapsamındaki bilgi ve verileri ilgili mevzuatı çerçevesinde almaya ve analiz etmeye, raporlamaya, gerçek ve tüzel kişilerle paylaşmaya yetkili olacak. Bu hüküm, 9 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.