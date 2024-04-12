Sanayiciler isyanda: Mesleksizlik sorunu alarm veriyor Türk sanayisinde ara eleman bulmakta sorun yaşandığını söyleyen sanayiciler, gençlerin fabrikada çalışmak yerine masa başı iş veya memurluk istemelerinden dert yakınıyor.

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Sanayi alanında yaşanan eleman sorunu giderek artıyor.

Hal böyle olunca her geçen yıl şiddetini giderek artıran ara eleman sorunu Türk sanayisi açısından büyük bir riske dönüşüyor.

Konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yürütülse de çare olabilmiş değil.

Ara eleman sorunu sanayicileri isyan ettirdi: Masa başında veya kamuda çalışmak istiyorlar

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar son dönemde meslek liselerinin asıl amaçlarını yerine getiremez hale geldiğini vurguladı.

Meslek liselerine teşvikin daha çok olması gerektiğini belirten Yorgancılar, “Ülkemiz özelinde, sorunun kaynağını meslek liselerinin nicelik ve nitelik açısından yetersiz olması ile gençlerimizin hala fabrikalarda veya teknik personel olarak çalışmak yerine masa başında veya kamuda çalışmak istemelerinde görüyoruz. Bu döngüyü kırmak için çocuklarımızın uygulamalı eğitimlerle meslek edinmelerini sağlayan mesleki ve teknik liselerinin teşvik edilmesini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

'Burs verilmeli, askerlikten muaf tutulmalılar'

Sözlerine devam eden Ender Yorgancılar daha sonra, mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesi, eğitim aldığı branşlarda çalışanlara ise SGK ve gelir vergisi oranında indirim yapılması önerisinde bulundu.

Yorgancılar ayrıca meslek lisesi mezunlarının askerlikten muaf tutulabileceğini de önerdi.

"Mesleksizlik sorunu bir an önce çözülmeli"

Sanayiciler olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Yorgancılar bir an önce sorunun çözülmesini istediklerini bildirerek şunları söyledi: