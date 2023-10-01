Sanayide kullanılan doğalgaza zam geldi BOTAŞ'ın açıkladığı ekim ayı doğalgaz satış tarifesine göre, sanayi ve KOBİ’lerin kullandığı ve elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı.

ensonhaber.com

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, sanayide kullanılan doğalgaza zam geldiği duyuruldu.



Kurumun internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayınlandı.

Sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Konut doğalgazında fiyat değişimi olmadı

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.