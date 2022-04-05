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    Sancaktepe’de çöp konteynerine bebeğini atan kadın tutuklandı

    Bebeğini banyoda doğurmasının ardından eşinden gizleyerek çöpe atan kadının serbest bırakılmasına yapılan itiraz sonuç verdi. Pervin Y. isimli kadın, ekipler tarafından tutuklandı.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 18:13
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 18:16
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    Sancaktepe’de çöp konteynerine bebeğini atan kadın tutuklandı

    İstanbul Sancaktepe'deki Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bir kadın, eşinin istemediğini iddia ettiği bebeğini 29 Mart günü çöpe attı.

    Bebeğini çöpe atmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Pervin Y. isimli kadın, emniyete ifade verdi.

    5 çocuk sahibi olduğu için eşinin daha fazla çocuk istemediğini öne süren Pervin Y., 28 Mart günü gece saat 00.20 sıralarında bebeğin ölü olarak evde doğduğunu belirtti.

    BANYODA BEKLETİP ÇÖPE ATTI

    36 yaşındaki Pervin Y., eşinden korktuğu için bebeği banyoda beklettiğini, daha sonra çöp konteynerine attığını söyledi.

    Sancaktepe’de çöp konteynerine bebeğini atan kadın tutuklandı #1

     

    ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

    Şüpheli Pervin Y., savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliyi 'Konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

    BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Pervin Y.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtiraz üzerine gözaltına alınan Pervin Y., 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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