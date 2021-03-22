Salgın nedeniyle yolcu sayısını aşmamak için kapıları açmayan şoför, durakta bekleyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde yolcu indirmek üzere durağa yanaşan bir otobüs şoförü, koronavirüs nedeniyle yolcu kapasitesinin dolması üzerine aracın kapılarını açmadı.

Durakta bekleyen vatandaşlar da duruma tepki göstererek aracın önünü kesti. Kısa süren münakaşa sonrası ise şoför, kapıları açmak zorunda kaldı.

"ÖLÜRSEN GİDECEK İŞİN DE KALMAZ"

Otobüse binen kişiler, araç içerisindeki diğer yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolculardan biri otobüs şoförüne, “Koronavirüsten ölürsen gidecek bir işin de olmayacak." diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik anı ise yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sancaktepe'de kapasitesi dolan otobüsün önünü kestiler VİDEO