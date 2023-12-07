Sancaktepe’nin tematik sosyal tesislerinde kadın girişimciliğine destek Sancaktepe Belediyesi'nin açtığı tematik sosyal tesislerinde kadın girişimcilere destek sağlanıyor. İlçede yaşayan kadınların sattığı ürünlerle birlikte aile ekonomisine katkı sağlama imkanı sunuluyor.

ensonhaber.com

İstanbul'un gelişen ve en dinamik ilçelerinden birisi Sancaktepe..

Bu kapsamda Sancaktepe her geçen gün yeni hizmetler kazanmaya devam ediyor.

Çocuklardan başlayarak, gençler, kadınlar ve tüm Sancaktepeliler için alt ve üst yapı çalışmalarından, kültürel ve sosyal projelere 7 gün 24 saat esaslı çalışma sistemi ile belediyecilik hizmetleri aralıksız sürdürülüyor.

5 yılda 268 projeye imza atıldı

Sancaktepe Belediyesi, kültür ve sanattan istihdama, spordan eğitime, sosyal yaşamdan modern şehir yapılanmasına kadar hayata geçirdiği 268 proje ile sakinlerini refah ve huzur ile buluştururken İstanbul’a da değer ve vizyon katıyor.

Zengin sosyal yaşam alanları halkın kullanımına açıldı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaların hız kazandığı ilçede Sancaktepe Belediyesi, hizmete açtığı Hanımeli Kafe Sosyal Tesisi, Paşaköy Sosyal Tesisi, Şehit Furkan Doğan Sosyal Tesisi ile ilçe halkına hizmet veriyor.

Sancaktepe’nin tematik sosyal tesislerinde kadın girişimcilere destek

Sancaktepeli kadınlara istihdam sağlamak olan Hanımeli Kafe’de kafenin mutfağında çalışan ev hanımlarının hazırladığı ürünler satışa sunuluyor.

Böylelikle kadınlar kendi ev ekonomilerine katkı sağlarlarken, çalışma hayatından da aktif rol alıyorlar.

Hanımeli Kafe sadece bir sosyal tesis olmaktan ziyade, Sancaktepeli kadınların kendilerini ispatladıkları bir yapı olarak da ön plana çıkıyor.

İstanbul'un merkezinde doğa keyfi

Paşaköy Sosyal Tesisi; İstanbul’da doğayı, doğal ortamı yaşamak isteyenlerin buluşma noktası olarak kurgulandı.

Tesis, bu sayede yeşil alan içerisinde, köy yaşamını, farklı lezzetleri deneyimlemek isteyenlere huzurlu vakit geçirme imkanı sunuyor.

Ürünler Sancaktepeli esnaflardan karşılanıyor

Türk mutfağının en seçkin lezzetlerinin sunulduğu sosyal tesislerde her türlü gıda ve malzeme ihtiyacı Sancaktepeli esnaflardan Sancaktepe Belediyesi tarafından tedarik edilerek karşılanıyor.

Halkın dört mevsim ve günün her saatinde aileleri ve sevdikleriyle birlikte ayrı bir keyif yaşayabileceği mekanlar kısa sürede vatandaşların kaliteli ve ekonomik hizmet anlayışının değişmeyen adresi haline geldi.

Gençlerin dostu bir belediye

Sancaktepe'de Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve çalışma arkadaşlarının hizmet anlayışıyla birlikte, Bilgi Evleri'nde 38 bin 152 öğrenciye etüt dersleri ve sanat kursları verildi.

Ayrıca Sancaktepe kreşlerinde 357 çocuğa eğitim hizmeti, yapılan kütüphanelerle birlikte 91 bin 556 gence ders çalışma imkanı ve spor merkezleri sayesinde 31 bin genç sporla buluşturuldu.

Sancaktepe'ye değer hizmet anlayışı

Sancaktepe'de 5 yıl sonunda cadde ve sokaklara 369 bin 527 ton asfalt çalışması yapıldı. 53 bin 141 can için hizmet veren hayvan rehabilitasyon merkezleriyle hayvanların ihtiyaçları giderildi.

Kadınlar için meslek edindirme kursları, katı atık ve geri dönüşüm merkezleri, temizlik hizmetleri, ağaç dikim faaliyetleri ve daha birçok hizmet ile 7’den 70’e, Sancaktepe’yi, Sancaktepe halkını ve tüm canları merkeze alan hizmet anlayış ile Sancaktepe’nin değerine değer katılmaya devam ediliyor.