Sandığa gidemeyen hastalara sağlık ekipleri yardım edecek Yerel seçimlerde yatağa bağımlı olup seçmen sandığına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar ile evde sağlık hizmeti alan hastaların sandığa taşınmalarına ilişkin planlamalar yapıldı.

İHA

Yerel seçimlere saatler kala hazırlıklar tamamlanıyor.

Bu kapsamda yurt genelinde yatağa bağımlı hastaların oy kullanması için de planlamalar yapılıyor.

Erzincan’da da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yatağa bağımlı olup seçmen sandığına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar ile evde sağlık hizmeti alan hastaların sandığa taşınmalarına ilişkin hazırlıklar tamamalandı.

17 araç 56 personel görevlendirildi

Yapılan planlamalar dahilinde 9 araç ve 32 sağlık çalışanı Erzincan merkezde, 8 araç ve 24 sağlık çalışanı ise ilçelerde görevlendirildi.

Hastaların seçmen sandıklarına nakilleri 31 Mart 2024 tarihinde 07.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak olup, bu durumda olan vatandaşlar cuma ve cumartesi günleri 08.00 ile 24.00 saatleri arasında pazar günü ise 07.00 ile 15.00 saatleri arasında koordinasyon merkezine ait 444 38 33 nolu veya 0446 223 00 81 (dahili 1519) nolu telefonlardan taleplerini bildirebilecekler.

Planlamalar şimdiden yapıldı

Şu ana kadar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan 10 hastanın ve koordinasyon merkezini arayarak ulaşan 1 evde sağlık hizmeti kapsamındaki hastanın talepleri alınarak, gerekli nakil planlamaları yapıldı.

Hayata geçirilen bu uygulama ile 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimde 123 hastanın, 28 Mayıs 2023 tarihindeki seçimde ise 101 hastanın oy kullanmaları sağlanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)