'Sandık değişti' mesajları dolandırıcılık amaçlı çıktı

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Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor.

Yerel yöneticilerini seçecek olan vatandaşlar seçimlere hazırlanırken zaman zaman asılsız iddialar ortaya atılıyor.

Ortaya atılan asılsız iddialara bir yenisi daha ekledi.

'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' mesajları atıldı

Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' benzeri mesajlar geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden hemen konuyla ilgili bilgilendirme geldi.

Bilgilendirmede, 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' benzeri mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu uyarısı yapıldı.

Dolandırıcılık amaçlı olduğu ortaya çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır. Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."