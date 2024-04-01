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Sandıklar açıldı! Hangi parti ne kadar belediye kazandı? İşte rakamlar..

Sandıklar açıldı! Hangi parti ne kadar belediye kazandı? İşte rakamlar.. Türkiye sandık başına giderek kararını verdi. Toplam bin 303 koltuğun sahibi ise belli oldu. İşte parti parti, kim ne kadar belediye kazandı? Detaylar haberimizde...