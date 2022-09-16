Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde selamlama töreni ve aile fotoğrafına katıldı.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine özel konuk olarak katıldı.

Türkiye'nin örgütte "Diyalog Ortağı" statüsü elde ettiği 2012'den bu yana zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk katılım oldu.

Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.

Liderlere hitap edecek

Özel konuk olarak zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün zirve çerçevesinde liderlere de hitap etmesi bekleniyor.

Peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son günlerde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.

Pakistan Başbakanı ile görüştü

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i de kabul etti.

Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Liderlerle yemekte bir araya geldi

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada incelemelerde bulundu. Gayrıresmi akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin samimi pozları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Çin lideri Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’yla görüşmeye başladı.

Putin ve Reisi ile görüşecek

Özbekistan'da birçok devlet lideri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Altı günlük diplomasi trafiğine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'dan sonraki durağı ABD olacak.

BM Genel Kurulu'na katılacak

Erdoğan, bugün tamamlanacak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından New York’ta düzenlenecek BM 77’nci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere, ABD’ye hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki ay içerisinde yürüttüğü diplomasi faaliyetleriyle dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlk olarak Madrid'de NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran ile Rusya'nın Soçi ve Ukrayna'nın Lviv kentlerinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü.