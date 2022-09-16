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    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde aile fotoğrafı

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde aile fotoğrafı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde selamlama töreni ve aile fotoğrafına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 11:30
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    Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine özel konuk olarak katıldı.

    Türkiye'nin örgütte "Diyalog Ortağı" statüsü elde ettiği 2012'den bu yana zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk katılım oldu.

    Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi nde aile fotoğrafı #1

    Liderlere hitap edecek

    Özel konuk olarak zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün zirve çerçevesinde liderlere de hitap etmesi bekleniyor.

    Peş peşe görüşmeler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

    Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son günlerde Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar ele alındı.

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi nde aile fotoğrafı #2

    Pakistan Başbakanı ile görüştü

    Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i de kabul etti.

    Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi nde aile fotoğrafı #3

    Liderlerle yemekte bir araya geldi

    Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada incelemelerde bulundu. Gayrıresmi akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin samimi pozları dikkat çekti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi nde aile fotoğrafı #4

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi nde aile fotoğrafı #5

    Çin lideri Şi Cinping ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

    Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi nde aile fotoğrafı #6

    Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’yla görüşmeye başladı.

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi nde aile fotoğrafı #7

    Putin ve Reisi ile görüşecek

    Özbekistan'da birçok devlet lideri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

    Altı günlük diplomasi trafiğine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'dan sonraki durağı ABD olacak.

    BM Genel Kurulu'na katılacak

    Erdoğan, bugün tamamlanacak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin ardından New York’ta düzenlenecek BM 77’nci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere, ABD’ye hareket edecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki ay içerisinde yürüttüğü diplomasi faaliyetleriyle dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

    İlk olarak Madrid'de NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran ile Rusya'nın Soçi ve Ukrayna'nın Lviv kentlerinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi nde aile fotoğrafı #8


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