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    Şanlırurfa’da gri listede aranan DEAŞ’lı terörist sınırdan girmeye çalışırken yakalandı

    Gri listede aranan DEAŞ’lı kadın terörist Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırdan girmeye çalışırken yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 17:33
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    Şanlırurfa’da gri listede aranan DEAŞ’lı terörist sınırdan girmeye çalışırken yakalandı

    Şanlıurfa'da terörle mücadele kapsamında görev yapan ekipler, teröristlere göz açtırmadı.

    Ekipler son olarak İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan H.T.O isimli kadın teröristi sağ olarak yakaladı.

    Akçakale ilçesinde sınırdan girmeye çalışırken yakalanan teröristin, 'canlı nomba eyleminde kullanılabilecek kişilerden olduğu' şeklinde istihbarı bilgi bulunduğu belirtildi.

    Ayrıca, teröristin 2015 ekim ayında DEAŞ'a katıldığı öğrenildi.

    Şanlırurfa’da gri listede aranan DEAŞ’lı terörist sınırdan girmeye çalışırken yakalandı #1

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