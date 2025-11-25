Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Bir personel yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'da korkutan olay...

Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi.

BİR PERSONEL YARALANDI

Emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu bir personel yaralanırken, patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı personel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

BAKAN TUNÇ KONUŞTU

Patlamanın ardından ilk detayları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olay hakkında, "Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabıt katibimiz bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

VALİ OLAY YERİNDEN AKTARDI

Vali Hasan Şıldak, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli emanet deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda bir kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.