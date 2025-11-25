Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: Bir personel yaralandı

- Şanlıurfa Adliyesi'nin adli emanet deposunda elektronik cihazın patlaması sonucunda bir personel yaralandı.
- Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.
- Adalet Bakanı ve Vali, patlamanın kontrol altına alındığını ve gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.
Şanlıurfa'da korkutan olay...
Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi.
BİR PERSONEL YARALANDI
Emanet bölümünde bulunan elektronik cihazın patlaması sonucu bir personel yaralanırken, patlamanın ardından yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı personel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
BAKAN TUNÇ KONUŞTU
Patlamanın ardından ilk detayları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktardı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olay hakkında, "Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabıt katibimiz bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." açıklamasını yaptı.
VALİ OLAY YERİNDEN AKTARDI
Vali Hasan Şıldak, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.
Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli emanet deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda bir kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.