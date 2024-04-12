Vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle turistik bölgelere akın ediyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turizmin önemli duraklarından Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçi çekti.
Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanı sıra inanç turizminde de önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Eyüp Gündüz, ailesiyle 9 günlük tatil kapsamında bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi.
"Balıklıgöl çok kalabalık"
Diyarbakır, Mardin ve son olarak Şanlıurfa'yı gezdiklerini aktaran Gündüz, şu ifadede bulundu:
Diğer bayramlarda da kalabalık oluyor ama 9 günlük tatil nedeniyle Balıklıgöl çok kalabalık. Çok güzel bir hava ve atmosfer var, özellikle balıklar çocukların ilgisini çekti, yem attılar. Burada olmaktan mutluyuz.
Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi
Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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