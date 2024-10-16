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DHA

Malatya merkezli 5.9 büyüklüğünde yaşanan depremin etkisi sürüyor...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Müzik Şehri Şanlıurfa projesine ilişkin basın toplantısında konuştu.

TOPLANTIYI YARIDA KESİP AFAD İL MÜDÜRLÜĞÜNE GEÇTİ

Toplantı sırasında, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem yaşandı.

Deprem paniğe neden olurken bazı kişiler tekbir getirdi. Bu sırada gazeteciler, yaşanan panik anlarını çekmeye çalıştı.

Deprem nedeniyle Başkan Mehmet Kasım Gülpınar da toplantıyı yarıda kesip, AFAD İl Müdürlüğüne geçti.