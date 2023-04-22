Şanlıurfa Belediye Başkanı selden etkilenen çocuklara bayramlık dağıttı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ramazan ayının son gecesinde Süleymaniye Mahallesinde selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.
Ramazan ayı boyunca çat kapı ziyaretler gerçekleştiren Başkan Beyazgül, çocukların yüzünü güldürdü.
Süleymaniye Mahallesinde selden etkilenen vatandaşların evlerine giden Başkan Beyazgül, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.
Çocuklara bayramlık aldı
Ev ziyaretlerinde vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, çocuklara bayramlık hediye etti. Başkan Beyazgül, içerisinde çocuk kıyafetleri ve şekerlemelerin yer aldığı paketleri vatandaşlara dağıttı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Bayramlıklarını alan çocuklar Başkan Beyazgül’e teşekkür etti.