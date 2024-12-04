Şanlıurfa Belediye Başkanı'na haciz geldi
İHA

Şanlıurfa'da Akçakale Belediyesi'nin daha önceki dönemden kalma alacaklarını tahsil edemeyen bir firma, resmi yollara başvurarak icra yoluna gitti.

Firma, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın 63 AIG 257 plakalı makam aracına haciz koydurdu.

TOGG MARKA MAKAM ARACI BELEDİYE GARAJINA ÇEKİLDİ

Ayrıca, firma, yakalama kararı da çıkarttı.

İcra kararının ardından Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın TOGG marka makam aracının, belediye garajına çekildiği öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor