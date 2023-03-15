Şanlıurfa ikinci felaketi yaşıyor! Mahsur kalan selzedelerin tahliyesi için köprü kuruldu Deprem ve sel felaketinden etkilenen kentte, vatandaşların evlerden tahliyesi için çalışma yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen kentler, şimdi yeni bir felaketle mücadele ediyor.

39'uncu güne ulaşılan afette, yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Çadır ve konteyner kentler kurularak vatandaşlar için geçici barınma alanları yapıldı.

Yurdun bört bir yanından vatandaşın seferber olduğu afet bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülürken, dün gece saatlerinde yağmur bir felaketi daha yaşattı.

Meteoroloji tarafından yapılan turuncu kodlu uyarıların ardından depremin vurduğu Şanlıurfa, Hatay, Malatya, Elazığ ve Adıyaman sele teslim oldu.

Cadde ve sokaklarda su taşkınlarının yaşanmasıyla çadır kentler de büyük ölçüde etkilendi.

Can kaybı 10 oldu

Ekipler, kullanılamaz hale gelen çadırlarda yaşayan vatandaşları GSB yurtlarına yerleştirdi.

Kentte sele kapılan vatandaşları arama çalışmaları devam ederken yapılan son açıklamada can kaybının 10'a yükseldiği belirtildi.

Mehmetçik yaya geçiş köprüsü kurdu.

Öte yandan ilk andan itibaren afet bölgesinde görev alan kahraman Mehmetçik, bir kez daha harekete geçti.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşların tahliye olması için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kuruldu.

MSB paylaştı

O anlar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: