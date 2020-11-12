Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a elaman ve malzeme temin eden kişilerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, çatışma bölgesindeki teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirme arayışı içerisinde oldukları ve örgütsel ders/toplantı düzenledikleri tespit edilen 24 zanlı yakalandı.

SİLAH VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler, çok sayıda toplanma kararı bulunan kitap, dergi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu ViDEO