Aşılama oranının düşük olduğu Şanlıurfa'da salgınla mücadele kapsamında polis ekipleri devreye girdi. Kontrol noktasında durdurulan araçların yolcularına, aşı olmaları yönünde tavsiyede bulunuldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hayati öneme sahip aşıların uygulanması, yurt genelinde devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bugüne kadar toplam uygulanan doz sayısı 96,9 milyona ulaştı. Birinci doz 49,4 milyonu geçerken, bu sayı ikinci doz için 38,2 milyonun üzerinde gerçekleşti.

ARAÇTAKİLERE "AŞILANIN" ÖNERİSİ

Türkiye’de koronavirüs aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Şanlıurfa’da yol kontrolü yapan polis ekipleri, durdurdukları araçtaki yolcu ve sürücüleri aşıya yönlendirdi.

Suruç ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçlarda maske kontrolü yapan polisler, vatandaşları İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta aşı olmaya davet etti.

Şanlıurfa polisinden yolculara koronavirüs aşısı daveti ViDEO

ŞANLIURFALILAR KORONAYA KARŞI AŞI YAPTIRDI

Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan çalışmaya yolcular yoğun ilgi gösterdi. Araçtan inen yolcular, sağlık ekipleri tarafından oluşturulan noktada aşılandı.

Uygulamadan memnun olduklarını söyleyen yolcu ve sürücüler, aşı olmayan herkesin en kısa zamanda aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.