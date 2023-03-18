Şanlıurfa selin izlerinden arındırılıyor! Askerler çalışmalara destek veriyor Sağanak yağışın sele döndüğü Şanlıurfa'da can kayıpları yaşanırken, kentteki temizlik çalışmalarına askerler de katıldı.

6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu.

Kent genelinde Meteoroloji uyarısıyla beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi.

Şanlıurfa’ya bir yılda düşen yağmur 24 saatte yağınca şehir merkezinde bulunan dereler taştı.

Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Araçlar su baskınları nedeniyle sürüklenirken, bazı vatandaşlar da sele kapıldı.

18 can kaybı

Korkunç felakette son açıklanan veriye göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Kahraman askerler bölgede

Deprem bölgelerinden bir an olsun ayrılmayan kahraman askerler, sel felaketi için de harekete geçti.

Olayın ilk anından itibaren Şanlıurfa'da bulunan askerler, çalışmalara destek veriyor.