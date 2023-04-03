Şanlıurfa turizminin lokomotifi Göbeklitepe ziyarete açıldı 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremlerin ardından tedbiren ziyarete kapatılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri, bugün yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde, hayat normale dönmeye başladı.

6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, büyük yıkımlara neden oldu.

Dördüncü seviye alarmın ortaya koyulduğu ve uluslararası yardımların yapıldığı deprem felaketi, yurdun güneyindeki turizmi de olumsuz etkiledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, aralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Depremin izlerinin büyük ölçüde silinmesiyle, tarihi bölgeler ziyarete açıldı.

Göbeklitepe ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Bunlardan biri de Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri oldu.

Yeniden misafirlerini ağırlamaya başlayan Göbeklitepe, bölgenin turizm lokomotiflerinin başında geliyor.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, hayatın yavaş yavaş normale dönmesi için her sektörün elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirdi.

"Göbeklitepe ziyaretleri için yoğun bir istek var"

Göbeklitepe'nin depremi hasarsız atlatmayı başardığını vurgulayan Çoban, şöyle devam etti:

Bugün itibarıyla Şanlıurfa'da Göbeklitepe ziyarete açıldı. Önceki günlerde ve haftalarda kente gelen birçok ziyaretçi Göbeklitepe'ye gitmek istiyordu. Özellikle deprem nedeniyle bölgeye gelip yardımlarını dağıttıktan sonra Göbeklitepe'yi de görmek isteyen misafirlerimiz vardı ancak açık değildi. 3 Nisan itibarıyla Göbeklitepe'miz açıldı, hem Ramazan Bayramı hem de bundan sonraki günlere ilişkin Göbeklitepe ziyaretleri için yoğun bir istek var. Göbeklitepe'nin tekrar ziyarete açılması özellikle Şanlıurfa ve bölgede hayatın normal akışına dönmesi, yaraların sarılması açısından güzel bir gelişme oldu. Özellikle Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde günbegün depremin yaralarını sarıp artık depremin etkilerinin bittiği günlere doğru gideceğiz inşallah.

"Lütfen gelip ziyaret edin"

Göbeklitepe'yi gezen İngiliz turist Jems Askar da ilk kez geldiği ören yerine hayran kaldığını belirterek, "Bu bölgede bir çok müze ve çoğu yer kapalı. Türkiye ve Suriye'deki depremlerden sonra Göbeklitepe'nin açılması çok iyi bir haber, lütfen gelip ziyaret edin." dedi.

İngiliz arkeolog Rozana Amatec ise dünya tarihi açısından Göbeklitepe'nin önemini vurgulayarak, "Göbeklitepe arkeolojik açıdan büyük önem taşıyor. Depremden sonra açılması bizim açımızdan çok iyi oldu. Herkesin gelip burayı görmesi gerekir." şeklinde konuştu.

"Çok mutluyuz ki burası ayakta kalabildi"

Türk doktor Arbel Öztürk ise Göbeklitepe'ye 3. kez geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: