Şanlıurfa Valiliği: Deprem konutu hak sahipliği başvurularında 2 gün ek süre verildi

AA

6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde yıkımın yaşandığı adreslerden biri de Şanlıurfa oldu.

Deprem sonrası evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için hayata geçirilen uygulamada başvuruyu kaçıranlar için Şanlıurfa Valiliği'nden sevindiren haber geldi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanların, başvurularını 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

Şanlıurfa'da da hak sahipleri için başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 21 Kasım saat 00.01'de başlayıp 22 Kasım saat 23.59'da sona ereceği duyuruldu.