AA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilde her öğrencinin okuldan uzak kalmadan ve devamsızlık yapmadan eğitim almasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Vali Şıldak, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 730 bin öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, eğitimle ilgili sorunları masaya yatırıp bunlara çözüm odaklı ve sonuç odaklı yaklaşımlar geliştirdiklerini söyledi.

"OKULA GÖNDERİLMİYORSA GÜNLÜK 257 LİRA CEZA KESİLECEK"

En çok önem verdikleri alanlardan birinin de eğitimde öğrencilerin sürekli devamsız duruma düşmeleri olduğunu aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

Amacımız Şanlıurfa'da her bir çocuğumuzun, her bir öğrencimizin okuldan uzak kalmadan, devamsızlık yapmadan okula devamını sağlayarak eğitim almasını sağlamaktır. Bu konuda artık bir son çözüm olarak geldiğimiz aşamada, mutlak surette idari yaptırım uygulamak suretiyle, 222 sayılı Kanun'un gereklerini yerine getireceğiz.



Bunun da aşamaları var. İlk aşamada yapılan bildirimlere rağmen öğrenci hala birisi tarafından okula gönderilmiyorsa günlük 257 lira, fakat bundan da sonuç alınamıyorsa 15 günlük periyodun sonunda bunun 11 bin liranın üzerinde bir idari yaptırımla karşılaşması söz konusu olacak.

"UYGULAMA BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLADI"

Yaptırımın amacının ceza vermek olmadığını belirten Şıldak, sözleriye şöyle devam etti: