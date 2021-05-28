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    Şanlıurfa ve Mardin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile, Suriye sınırından ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.
    • AA
    • 28.05.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 12:20
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    Şanlıurfa ve Mardin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlar başarı ile sürüyor. Mehmetçik, içeride ve dışarıda teröristlere göz açtırmıyor. Ülkeye girmeye çalışan teröristler kıskıvrak yakalanıyor.

    MSB: 4 PKK'LI YAKALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

    "Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi."

    Şanlıurfa ve Mardin de 4 PKK lı terörist yakalandı #1

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