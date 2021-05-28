Şanlıurfa ve Mardin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile, Suriye sınırından ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlar başarı ile sürüyor. Mehmetçik, içeride ve dışarıda teröristlere göz açtırmıyor. Ülkeye girmeye çalışan teröristler kıskıvrak yakalanıyor.

MSB: 4 PKK'LI YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

"Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi."