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- Şanlıurfa ve Mardin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı
Şanlıurfa ve Mardin'de 4 PKK'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile, Suriye sınırından ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.
- AA
- 28.05.2021 - 12:08
- Güncelleme : 28.05.2021 - 12:20
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlar başarı ile sürüyor. Mehmetçik, içeride ve dışarıda teröristlere göz açtırmıyor. Ülkeye girmeye çalışan teröristler kıskıvrak yakalanıyor.
MSB: 4 PKK'LI YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;
"Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi."