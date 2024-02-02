Kaçak elektrik kullananlarla mücadele devam ediyor.
Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zirve yapan kullanım, büyük kayıplara neden oluyor.
Şanlıurfa'da trafoda yangın
Şanlıurfa'nın Yenice Mahallesi'nde aşırı yüklenme sonucu elektrik trafosunda patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı.
Ekipler elektriği kesti
Patlama mahallede paniğe neden olurken, ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler elektriği kesip yangını söndürdü.
Patlama anı, cep telefonuyla kayda alındı.
Şırnak'ta da trafo patladı
Bir patlama haberi de Şırnak'tan geldi.
Silopi ilçesi Nuh Mahallesi'nde Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu arasında bulunan elektrik panosu, bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı.
İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürüldü
Yangın, panodaki hattın elektriği kesildikten sonra söndürüldü.
Panonun patlama ve yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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