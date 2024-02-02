Haberler



Gündem



Şanlıurfa ve Şırnak'ta trafolarda yaşanan patlamalar sonrası yangın çıktı

Şanlıurfa ve Şırnak'ta trafolarda yaşanan patlamalar sonrası yangın çıktı Şanlıurfa ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde aşırı yüklenmelerden dolayı elektrik trafolarında patlamalar yaşandı. Patlamalar sonrası çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.