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    Şanlıurfa’da 1 askerimiz şehit oldu

    Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.
    • 18.09.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 13:55
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    Şanlıurfa’da 1 askerimiz şehit oldu

    Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi.

    Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken,  1 asker ise yaralandı.

    Mehmetçik anında karşılık verdi

    Yaralı asker, bölgeden tahliye edildi ve Suruç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de, saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

    Valilik duyurdu

    Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından, “Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.” paylaşımı yapıldı.

    Şanlıurfa’da 1 askerimiz şehit oldu #1


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