Şanlıurfa’da 2023 yılı terör operasyonları bilançosu! 100 kişi tutuklandı Polis ekiplerince 1 yıl boyunca terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik bir yılda yürütülen operasyonlarda 433 şüpheliden 100’ü tutuklandı. Çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

DHA

Terörle mücadele kırsalda ve şehirde hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda önemli bir yol katedildi.

Bu kapsamda 2023 yılı boyunca operasyonların yapıldığı illerden biri de Şanlıurfa oldu.

"Operasyonlarda 433 şahıs yakalandı"

İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların 2023 yılı bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, “Bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü soruşturmalarında 251 operasyon düzenlenmiş, yapılan operasyonlarda 433 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 100’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.” denildi.

"Toplam 70 kişi yakalandı"

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü olmak üzere toplam 70 kişi yakalanmıştır. "

Ele geçirilenler

"Düzenlenen operasyonlarda; 10 adet el bombası, 20 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve terörizm ile mücadelemiz aynı ve kararlılıkla 2024 yılında da devam edecektir.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)