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- Şanlıurfa'da 3 DEAŞ'lı patlayıcıyla birlikte yakalandı
Şanlıurfa'da 3 DEAŞ'lı patlayıcıyla birlikte yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.
- DHA
- 27.02.2021 - 15:21
Şanlıurfa Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye’nin Rasulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.
HÜCUM YELEĞİNDE PATLAYICI
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi.
Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.