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    Şanlıurfa'da 3 DEAŞ'lı patlayıcıyla birlikte yakalandı

    Suriye'den yasa dışı yollarla beraberlerinde patlayıcılar ile Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 15:21
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    Şanlıurfa'da 3 DEAŞ'lı patlayıcıyla birlikte yakalandı

    Şanlıurfa Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye’nin Rasulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

    HÜCUM YELEĞİNDE PATLAYICI

    Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi.

    Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.

    Şanlıurfa da 3 DEAŞ lı patlayıcıyla birlikte yakalandı #1

    Şanlıurfa da 3 DEAŞ lı patlayıcıyla birlikte yakalandı #2

    Şanlıurfa da 3 DEAŞ lı patlayıcıyla birlikte yakalandı #3

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