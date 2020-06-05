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- Şanlıurfa'da 3 kaçak elektrik trafosu bulundu
Şanlıurfa'da 3 kaçak elektrik trafosu bulundu
- AA
- 05.06.2020 - 17:09
Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Siverek ilçelerinde 350 evin ihtiyacını karşılayacak güçte 3 kaçak elektrik trafosu tespit etti.
Ceylanpınar ilçesi Altın köyünde yapılan kontrollerde trafonun kayıt dışı olduğu ve kanca atmak suretiyle buradan geçen yüksek gerilim hattına bağlandığı belirlendi.
SAVCILIK EL KOYDU
Güvenlik riski göz ardı edilerek kullanıldığı saptanan 160 kilovolt amper gücündeki trafoya enerji bağlantısı kesildikten sonra savcılık kararıyla el konuldu.
SEYYAR TRAFO
Siverek ilçesine bağlı Ayrancı kırsal mahallesinde ise her biri 250 kilovolt amper gücünde 2 adet seyyar olarak kullanılan kaçak trafo, vinçler yardımıyla bulundukları yerlerden sökülerek muhafaza altına alındı.
Ceylanpınar Savcılığı ve Siverek Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorumlular hakkında işlem başlatıldı.