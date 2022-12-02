Petrol
86.86
-0.02%
Euro
19.5153
-0.52%
Dolar
18.634
0.01%
Altın
1.07
-0.96%
Borsa
4974
-1.43%
Bitcoin
320.164
-0.91%
BTXN Coin
5.55
-0.35%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Şanlıurfa'da 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti nedeniyle kentte hummalı çalışmalar yapılıyor.
    • 02.12.2022 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

    Şanlıurfa'da kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Abide Kavşağı’nda Köprülü Kavşak yapımı tamamlandı.

    Köprünün resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

    Hummalı hazırlıklar yapılıyor

    3 Aralık’ta yapılacak açılış töreni için bölge halkını adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı sardı.

    Erdoğan'ın 3 yıl aradan sonra gerçekleştireceği kent ziyareti ve büyük halk buluşması öncesinde hummalı hazırlıklar yapılıyor.

    Şanlıurfa da 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı #1

    Hizmetler hazır

    Kentin dört bir yanı bayraklarla donatılırken açılışları gerçekleştirilecek olan hizmetler de hazır hale getiriliyor.

    Şanlıurfa'da 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı VİDEO

    Şanlıurfa da 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı #2

    Şanlıurfa da 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı #3

    Şanlıurfa da 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı #4


    Bursa'daki uçak kazasından önce canlı yayın yapan pilotun son görüntüleri
    Gündem

    Bursa'daki uçak kazasından önce canlı yayın yapan pilotun son görüntüleri

    Dolunay ne zaman gerçekleşecek? 2022 Aralık ayı Dolunay'ı İkizler burcunda olacak!
    Gündem

    Dolunay ne zaman gerçekleşecek? 2022 Aralık ayı Dolunay'ı İkizler burcunda olacak!

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir