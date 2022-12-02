Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti nedeniyle kentte hummalı çalışmalar yapılıyor.

Şanlıurfa'da kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Abide Kavşağı’nda Köprülü Kavşak yapımı tamamlandı.

Köprünün resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Hummalı hazırlıklar yapılıyor

3 Aralık’ta yapılacak açılış töreni için bölge halkını adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı sardı.

Erdoğan'ın 3 yıl aradan sonra gerçekleştireceği kent ziyareti ve büyük halk buluşması öncesinde hummalı hazırlıklar yapılıyor.

Hizmetler hazır

Kentin dört bir yanı bayraklarla donatılırken açılışları gerçekleştirilecek olan hizmetler de hazır hale getiriliyor.

Şanlıurfa'da 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı VİDEO

