Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda sel anları! İtfaiye erlerini su götürdü Şanlıurfa’da 4 kişinin boğularak vefat ettiği kavşaktaki sel anı ve bazı vatandaşların kurtarılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Deprem bölgesi olan Şanlıurfa'da dün yaşanan sel felaketi 13 can aldı. Kısa sürede etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi. Suyla dolan Abide Kavşağı ve alt geçidinde de arama kurtarma çalışması yapıldı. Aracın üzerine çıktı Dün 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kavşağın suyla dolduğu anlar ise görüntülere yansıdı. Görüntülerde; tüneldeki araçlar ile içerisindeki vatandaşların kurtulmak için gösterdikleri çaba yer alıyor. İtfaiye erlerini sel götürdü Çevredekiler, sel sularına kapılan bazı vatandaşları merdiven uzatarak kurtarırken yardıma gelen ekiplerin kullandığı botun da sele kapıldığı görülüyor. İtfaiye erleri de sele kapılarak gözden kayboluyor.