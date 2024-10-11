Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Kaçak elektrik kullanımının en yaygın olduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da yaşanan bir olay dikkat çekti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, şarj sırasında alev aldı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın sonrası Togg aracı hurda yığınına döndü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

TOGG ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay sonrası Togg tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim Cuma günü Viranşehir’ deki bir mülkte park halindeyken yangın çıkan T10X model araçta yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

Yangının bataryadan kaynaklanmadığı vurgulanmış ve detaylı teknik incelemelerin başlatıldığı ifade edilmişti.

KAÇAK ELEKTRİKLE ŞARJ EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

İncelemelerin ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Alev alev yanan Togg T10X'in şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Bu durum, yangının elektrik hatlarındaki kaçak kullanım sebebiyle çıktığını doğruladı.