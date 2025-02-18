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İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki araçlardan inen bir grup, önünü kestikleri aracın sürücüsünü sopalarla darbetti.

Sopalarla aracın camına ve kaportasına vuran şahısları çevredekiler engellemeye çalıştı.

SOPALI SALDIRGANLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bir türlü sakinleşmeyen grup, daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ÖLESİYE DÖVDÜLER"

Polisi arayan şahıs, kavgayı anlatırken sürücüyü ölesiye dövdüklerini belirtti.

Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken olayın nedeni ise henüz öğrenilemedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.