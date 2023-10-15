Şanlıurfa'da yapılan bir aşiret düğününde takılan paralar, görenleri hayrete düşürdü...
Yüzlerce kişi ve önde gelen aşiret reislerinin katıldığı düğünde, dolarlar havada uçuştu.
Düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolarlık banknotlar ile TL saçtı.
Yere atılan paralar tek tek toplandı
Deste deste dolarların ve TL'nin havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu.
Takıların ağırlığı 7 kilo
Yöresel yemek ikramı yapılan gecede, geline 7 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı.
Gelin hareket etmekte zorlandı
Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı.
5 Milyon TL'lik nakit para takıldı
Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 5 milyon TL nakit para takıldığı hesaplandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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