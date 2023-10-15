Şanlıurfa'da aşiret düğünü: 7 kilo altın ve 5 milyon TL takı takıldı Bir aşiret düğününde geline 7 kilo altın ve 5 milyon TL'lik takı takıldı. Deste deste dolarların havada uçuştuğu düğünde gelin hareket etmekte zorlanınca, yardımına salondakiler koştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Şanlıurfa'da yapılan bir aşiret düğününde takılan paralar, görenleri hayrete düşürdü... Yüzlerce kişi ve önde gelen aşiret reislerinin katıldığı düğünde, dolarlar havada uçuştu. Düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolarlık banknotlar ile TL saçtı. Yere atılan paralar tek tek toplandı Deste deste dolarların ve TL'nin havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu. Takıların ağırlığı 7 kilo Yöresel yemek ikramı yapılan gecede, geline 7 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı. Gelin hareket etmekte zorlandı Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı. 5 Milyon TL'lik nakit para takıldı Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 5 milyon TL nakit para takıldığı hesaplandı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)