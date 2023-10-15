DHA

Şanlıurfa'da yapılan bir aşiret düğününde takılan paralar, görenleri hayrete düşürdü...

Yüzlerce kişi ve önde gelen aşiret reislerinin katıldığı düğünde, dolarlar havada uçuştu.

Düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolarlık banknotlar ile TL saçtı.

Yere atılan paralar tek tek toplandı

Deste deste dolarların ve TL'nin havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 5 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara koydu.

Yere saçılan paralar tek tek toplandı
Yere saçılan paralar tek tek toplandı

Takıların ağırlığı 7 kilo

Yöresel yemek ikramı yapılan gecede, geline 7 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı.

Gelin takılar nedeniyle zor anlar yaşadı
Gelin takılar nedeniyle zor anlar yaşadı

Gelin hareket etmekte zorlandı

Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı.

Toplanan paralar valizlere konuldu
Toplanan paralar valizlere konuldu

5 Milyon TL'lik nakit para takıldı

Gece sonunda açılan sandıktan çifte yaklaşık 5 milyon TL nakit para takıldığı hesaplandı.

Altınlar tek tek taşındı
Altınlar tek tek taşındı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)