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ANKA

Kaçak elektrik kullanımı, ülke ekonomisine zarar veriyor.

Bu durum dağıtım şirketlerince engellenmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda da Mardin ve Şanlıurfa’da kaçak elektrik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde de Mardin ve Şanlıurfa’da yasa dışı yöntemlerle kaçak elektrik kullanımı tespit edildi.

TRAFONUN ETRAFI SAC PLAKALARLA KAPATILDI

Özellikle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan denetimlerde, bir fabrikanın kaçak elektrik kullandığı, bunun ise bin 300 hanenin elektrik tüketimine eş değer olduğu tespit edildi.

Trafo, etrafı sac plakalarla kapatılmış şekilde bulundu.

Fabrika ile ilgili başlatılan yasal işlem kapsamında da kullanılan trafoya savcılık kararıyla el konuldu.

KAÇAK ELEKTRİK HATTI YER ALTINA DÖŞENDİ

Mardin'in Artuklu ve Derik ilçelerinde yapılan kontrollerde de kaçak elektrik kullanımına yönelik yasa dışı uygulamalarla karşılaşıldı.

Artuklu kırsalında, beton bir elektrik direğinden çıkarılan hattın yer altına gömülerek konutlara bağlandığı belirlenirken, ekiplerin müdahalesi sonucu kaçak bağlantı iptal edildi.

Akabinde de kullanıcılar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Derik’teki denetimlerde ise 471 kişinin kaçak kullandığı tespit edildi.